Ciesp Santo André comemora nesta quinta 70 anos de atividades

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santo André realiza nesta quinta-feira a celebração dos seus 70 anos de fundação. Com o tema ‘Uma história que moldou a indústria, impulsionou a economia e transformou a sociedade’, a entidade reúne lideranças e autoridades a partir das 18h, no Auditório Heleny Guariba, no Paço Municipal.

“Além de um momento para celebrar conquistas, será uma ocasião única para debater inovações e o impacto econômico gerado pelas indústrias ao longo dessas sete décadas”, diz o convite para a festa,

“O Ciesp Santo André sempre foi um agente de mudança na indústria, não apenas para as grandes empresas, mas também para aquelas que estão começando. Celebrar 70 anos é reconhecer nossa história e olhar com otimismo para o futuro da indústria regional,” afirma Norberto Perrella, diretor titular da unidade andreense.