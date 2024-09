Charge - 26 de setembro de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frustrou as campanhas de Guilherme Boulos (Psol), na Capital; Luiz Fernando Teixeira (PT), em São Bernardo; e José de Filippi Júnior (PT), em Diadema, e cancelou as agendas que faria com os três prefeituráveis neste fim de semana. Lula desistiu da vinda a São Paulo porque viajará ao México para acompanhar a posse de Claudia Sheinbaum como presidente do país, marcada para a próxima terça-feira, 1º de outubro, em cerimônia com a participação de outros chefes de Estado.

Em entrevista concedida ao Diário na tarde de terça-feira, Luiz Fernando ainda manifestava esperança de contar com Lula em São Bernardo, mas o presidente não fará o comício originalmente previsto para a tarde de sábado, mesmo dia de dois atos com Boulos na Capital – a atividade com Filippi estava marcada para domingo.