Lula cancela ‘tour’ eleitoral e frustra Filippi, Luiz Fernando e Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frustrou as campanhas de Guilherme Boulos (Psol), na Capital; Luiz Fernando Teixeira (PT), em São Bernardo; e José de Filippi Júnior (PT), em Diadema, e cancelou as agendas que faria com os três prefeituráveis neste fim de semana. Lula desistiu da vinda a São Paulo porque viajará ao México para acompanhar a posse de Claudia Sheinbaum como presidente do país, marcada para a próxima terça-feira, 1º de outubro, em cerimônia com a participação de outros chefes de Estado.

Em entrevista concedida ao Diário na tarde de terça-feira, Luiz Fernando ainda manifestava esperança de contar com Lula em São Bernardo, mas o presidente não fará o comício originalmente previsto para a tarde de sábado, mesmo dia de dois atos com Boulos na Capital – a atividade com Filippi estava marcada para domingo.

A reportagem apurou que, além da viagem, outros dois motivos pesaram na decisão de cancelar o tour eleitoral por São Paulo: o fato de o presidente estar cansado, o que Lula teria manifestado ao seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola; e o objetivo de evitar ciúmes de outros candidatos de esquerda pelo País.

A equipe do prefeiturável são-bernardense ainda espera contar com a presença do presidente no dia 5 de outubro, véspera do 1º turno, em caminhada na Rua Marechal Deodoro que, tradicionalmente, fecha campanhas petistas na cidade. Lula tem domicílio eleitoral no município. No mesmo dia, o chefe do Palácio do Planalto e Boulos devem fazer uma atividade no Centro da Capital.

DIFICULDADES

O PT enfrenta dificuldades nessas eleições no Grande ABC, histórico bastião do partido. A sigla – que comanda atualmente os Executivos de Diadema e Mauá – não lidera pesquisas de intenção de voto em nenhuma cidade e corre o risco de encerrar o pleito sem uma prefeitura sequer na região, daí o interesse dos di-retórios municipais do partido de contar com a presença de Lula, a fim de tentar reverter o cenário pessimista.

Em Diadema, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas no início deste mês, o oposicionista Taka Yamauchi (MDB) e Filippi, prefeito e candidato à reeleição, polarizam a corrida eleitoral com 40,1% e 39,3% das intenções de voto, respectivamente, em condição de empate técnico – a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-01580/2024.

Em Mauá, segundo levantamento divulgado na semana passada, há outro empate técnico, entre o ex-prefeito e atual deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), com 38,3% das menções, e o atual chefe do Paço, Marcelo Oliveira (PT), com 37,6% – a pesquisa está registrada no TSE sob código SP-05280/2024.

Em São Bernardo, berço político de Lula e cidade considerada estratégica para o partido, Luiz Fernando sequer aparece entre os primeiros colocados. A corrida eleitoral, segundo pesquisa do Instituto Paraná divulgada no início deste mês, tem Alex Manente (Cidadania) com 27,9% das menções e Marcelo Lima (Podemos), com 22,6% – o petista é só o quarto, com 17,3%. A pesquisa está registrada no TSE sob código SP-06397/2024.