GCM de Santo André recebe doação de 70 pistolas do Estado

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado realizou nesta quarta-feira a doação de 70 pistolas (calibre .40) para a GCM (Guarda Civil Municipal) utilizar no patrulhamento e nas ações ostensivas realizadas em Santo André. As armas destinadas ao município tiveram investimento de R$ 136 mil. Segundo o secretário da Pasta, Guilherme Derrite, a medida foi realizada pois Santo André “é uma referência, graças à integração e ao investimento que o município realiza em segurança pública”.

Com esse armamento, a GCM de Santo André vai equipar os novos guardas que passaram a integrar a corporação, tornando-a uma das maiores do País. Atualmente a cidade conta com 641 agentes de segurança à disposição do município para atuar nos patrulhamentos e ações ostensivas, com o apoio da Romo (Rondas com Motocicletas) e Romu (Rondas Ostensivas Municipais).

“Com esse reforço no armamento para a GCM, a população será a maior beneficiada nas ações que o município desempenha no combate à criminalidade”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, que também ressaltou o trabalho do chefe do Executivo andreense, Paulo Serra (PSDB), no segmento. “Uma das maiores e melhores (GCMs), graças ao apoio do prefeito que sempre investiu na segurança pública e na integração com o Estado”, completou.

No último mês foi apresentada também a nova Inspetoria de Governança Cidadã, que ficará responsável pelas ações de proteção para mulheres vítimas de violência, a ronda escolar e também a vigilância dos parques municipais. Para a atuação nas rondas escolares, o município recebeu ainda três novas viaturas que serão utilizadas nas ações de patrulhamento nos horários de entrada e saída dos alunos.

“Um dia importante na segurança pública da nossa cidade, sobretudo para a nossa GCM. Quero agradecer ao secretário Derrite, que tem ajudado muito Santo André com a ampliação das polícias Militar e Civil, investindo cada vez mais em inteligência no combate ao crime. Com a nossa GCM mais equipada, valorizada e com uso de tecnologias inovadoras, certamente teremos uma cidade cada vez mais segura”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

MURALHA PAULISTA

Durante a agenda na Secretaria de Segurança Pública, o secretário Derrite destacou ainda o sistema Muralha Paulista, que está em instalação em todo o Estado. “A Muralha Paulista é mais um avanço que está em andamento em todo Estado, e que será um importante passo para proporcionar maior sensação de segurança na população. Esse sistema vai utilizar a Inteligência Artificial para o reconhecimento facial e vai emitir alertas personalizados para as viaturas mais próximas de uma ocorrência para um atendimento mais rápido e eficiente”, afirmou.

O sistema será interligado com os municípios que tenham centrais de monitoramento, como o caso de Santo André, por meio do COI (Centro de Operações Integradas). Durante a cerimônia, outras 80 pistolas foram entregues ao município de Monte Mor, no valor de R$ 129,6 mil. A cidade de Serrana também foi beneficiada com a doação de outras 26 armas, com R$ 28 mil investidos.