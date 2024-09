Chay Suede fala de início da carreira e relembra época de ídolos e Rebelde

Chay Suede está com tudo! O ator foi ao Mais Você desta quarta-feira, dia 25, e relembrou durante o café da manhã com a Ana Maria Braga o início de sua carreira. No programa ao vivo da Globo, o ator falou sobre seus trabalhos na Record.

Ele começou no reality show Ídolos, e chegou quase até as finais:

- Meu primeiro trabalho como ator foi com 18 [anos de idade]. Eu participei de um reality show na Record chamado Ídolos, não existe mais. E aí eu fui passando, passei na seletiva, fui até as finais quase.

Depois, um dos seus primeiros trabalhos adorados pelo público teen foi Rebelde Brasil. O diretor da novela o chamou para fazer o teste e desde então Chay seguiu por esse caminho:

- O diretor estava dirigindo uma novela na Record, Rebelde. Ele estava assistindo ao programa e disse: Por que a gente não traz esse menino para fazer um teste? E aí me convidou. O Ivan Zettel, beijo ao Ivan. Meu padrinho, se não tivesse prestado atenção... porque era algo que não estava no meu radar, no meu horizonte.

Suede disse que não estava nos seus planos se tornar ator, mas que todas as oportunidades o levaram para esse caminho, que ele acabou se apaixonando:

- Eu nunca pensei na possibilidade de trabalhar em frente às câmeras. Eu sabia muito pouco sobre cinema, era mais um sonho, uma vontade mais de escrever. Aí rolou a oportunidade de participar desse reality show de música, o Ivan me chamou para fazer o teste [para Rebelde] - eu passei. Quando eu vi, eu estava lá naquele meio, e com a possibilidade de começar a interpretar. Foi assim que começou, de uma forma muito improvável e fora do meu radar mesmo. Eu fui me apaixonando.

Ana Maria reforçou o que ele disse e refletiu que você deve agarrar as oportunidades:

- Você vê, quando as oportunidades aparecem... Às vezes, você faz uma faculdade e pensa que quer ser aquilo, e de repente a vida te mostra outro caminho. Tem gente que fica agarrada ao caminho inicial e perde a chance.

Chay também falou sobre seu personagem em Mania de Você, o Mavi, que é o vilão da novela. Antes disso, Ana disse que prometeu bater nele no programa - claro, no personagem - porque tinha muita raiva dele:

- Eu prometi ontem que eu ia te bater porque você é um cara, você não, ele... mas menino do céu, você deixa a gente com uma raiva!

Ela não bateu, mas falou que se irrita com as mentiras contadas pelo personagem. O ator, então, explicou sua visão sobre o Mavi:

- O Mavi é assim, ele acredita tanto na própria mentira, no momento que ele está mentindo, que ele consegue ser até sincero, mesmo sendo a maior mentira do mundo. Eu acho que o psicológico dele está muito diferente do que a gente, então ele tem uma reação muito única, porque ele tem uma mente doente.

E aí, qual é a sua opinião sobre o personagem?