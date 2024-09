Hub logístico será a morte de São Bernardo, diz Luiz Fernando

O deputado estadual e candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, afirmou que a transformação da cidade em um polo logístico, como propôs seu adversário na disputa pelo Paço, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), será “a morte de São Bernardo” e “um crime” contra a economia do município. “Alex não sabe o que está falando”, disse o petista – que, em entrevista ao Diário, fez críticas ao prefeito Orlando Morando (PSDB) e a outro concorrente na briga pelo Executivo, o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), mas poupou a sobrinha do chefe do Paço, Flávia Morando (União Brasil).

Alex levou a proposta aos debates promovidos por Rede Gospel, revista Veja/ESPM e g1, sendo contestado por Luiz Fernando nas três oportunidades. O deputado federal defende a diversificação da matriz econômica de São Bernardo por meio da atração de centros logísticos, que viriam para a cidade devido a sua localização. “O PT está preso ao passado, que não volta mais”, argumentou o cidadanista.

“Isso (hub logístico) é um palavrão. São Bernardo é uma cidade industrial, e somente a indústria é capaz de gerar bons empregos, bons salários”, rebateu Luiz Fernando. O petista explicou que, diferentemente da indústria, que recolhe ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o centro logístico é um serviço e, por isso, recolhe ISS (Imposto sobre Serviços), cuja alíquota máxima no País é de 5%. “O que o Alex propõe é abrir mão de ICMS e IPI, que são impostos nobres, para ficar com 5%. Ele não tem noção do que está falando”, comentou.

“Transformar São Bernardo em um hub logístico será a morte da cidade”, previu. Luiz Fernando reconheceu que São Bernardo criou empregos com carteira assinada durante o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), mas ressaltou que são vagas geradas no comércio e no setor de serviços, que pagam salários comparativamente mais baixos que os da indústria. “Repositor de mercadoria ganha salário mínimo, operador de caixa ganha R$ 1.800, um pouco acima do piso. Esses empregos não interessam a uma cidade do porte de São Bernardo, que tem grande expertise industrial.”

INTRATÁVEL

Luiz Fernando acredita que estará no 2º turno e afirmou que, se pudesse, apostaria em Flávia Morando como adversária na segunda fase do pleito. Ressaltou, porém, que vai procurar os dois derrotados para conversar caso continue na disputa pelo Executivo. “Na política, eu dialogo com todo mundo. Dá para conversar com as lideranças, com a base… A do Alex, por exemplo, tem o (ex-vereador petista) Tião Mateus, o vereador Alex Mognon (Progressistas), com quem temos bom relacionamento. Só não conversaria com o Orlando, porque essa pessoa é intratável, não conversa com ninguém”, disse.

Apesar da disposição para o diálogo com os adversários, Luiz Fernando partiu para o ataque e acusou Alex e Marcelo de serem “sócios do governo Morando” e de terem secretarias na administração do tucano. Para comprovar sua tese, lembrou que, mesmo com o grupo político dividido em três candidaturas, a Câmara rejeitou dois pedidos de impeachment contra o prefeito neste semestre. Citou ainda que, em abril, a Casa cogitou abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar denúncias de negligência no Hospital da Mulher, mas o pedido não prosperou. “Isso mostra que eles estão juntos nesse jogo.”