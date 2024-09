Palavra do Leitor - 25 de setembro de 2024

Mobilidade

Cansei de escrever sobre isso, mas ninguém faz absolutamente nada! Todos os dias carros estacionam onde bem entendem nas lindas calçadas de São Caetano, mas tanto a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) quanto a GCM (Guarda Civil Municipal) fazem vista grossa (pelo menos aos bacanas). No cruzamento da Avenida Goiás com a Dr. Augusto de Toledo, a loja de veículos utiliza a calçada como estacionamento de seus carrões, inclusive sobre o piso tátil, destinado a deficientes visuais. Perguntei a um servidor público da Semob que passava por ali o que poderia ser feito e, pasmem, ele disse para ligar para o 156 ou acionar a Ouvidoria! Caceta! Ele não tem competência legal para multá-los? E a viatura da GCM que fica estacionada do outro lado da avenida o dia todo, não vê e não faz nada também? Aqui as calçadas são arrumadinhas, mas a educação e cidadania somente para os que não são amigos do rei.

Douglas Roberto Emiliani

São Caetano

Anistia

A Lei da Anistia, assinada em 28 de agosto de 1979 pelo então presidente João Baptista Figueiredo, foi o marco histórico que consolidou o caminho para a redemocratização do País. A lei concedeu perdão a perseguidos políticos, aos que haviam pegado em armas contra o regime, a exilados, a banidos e para aqueles que simplesmente haviam feito críticas públicas aos militares. Hoje, passados 45 anos daquele ato, parece que pouca coisa mudou no Brasil. Agora, sob o regime democrático, apareceram novos subversivos, tão perigosos para a democracia quanto o eram os anteriores para a ditadura. As armas utilizadas por esses novos terroristas são mais perigosas que os antiquados fuzis e explosivos, agora eles portam batons e Bíblias, motivo pelo qual foram presos e enviados às masmorras da Papuda. Jornalistas brasileiros estão exilados e estrangeiros detidos nos aeroportos, pelo absurdo de expressarem suas opiniões! Sob o pseudônimo de regulação, as nefastas redes sociais são censuradas e até banidas do País, pois o artigo quinto de nossa Constituição se transformou apenas em uma aberração jurídica. Pois é, o ex-presidente deve estar se revirando no túmulo ao se dar conta no que seus anistiados transformaram o Brasil.

Vanderlei Retondo

Santo André

Eleição em São Bernardo

Passei hoje (ontem) em frente do mercado municipal do Rudge Ramos, na entrada da Rua Ministro Osvaldo Aranha, e percebi um monte de bandeirolas bloqueando a maior parte do acesso ao mercado, podendo provocar acidente entre munícipes que desejam entrar no estabelecimento. No domingo, a Igreja do Largo São João Batista, no Rudge, foi cercada por centenas de bandeirolas, como se fosse um circo eleitoral, demonstrando a falta de respeito com espaço que serve unicamente para o direito à religião dos munícipes. Isso é descaso por parte da Justiça Eleitoral, que deveria ter fiscalização séria sobre propaganda política. Ainda a culpa é dos candidatos, que, na busca incessante de votos, passam por cima da lei eleitoral e fazem de São Bernardo terra de Marlboro. Acorda, Justiça Eleitoral, chega de ficar deitado eternamente em berço esplêndido e tome uma atitude séria.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo





Debate no Flow News

Por ocasião do debate para a Prefeitura de São Paulo, o mediador, sr. Tramontina, citou que o candidato Marçal se portou desrespeitando as regras, porém, esqueceu de dizer que o candidato do PSDB, Datena, foi advertido logo após o termino de sua fala, e que foi concedido direito de resposta para o comportado Pablo. Portanto, a provocação ocorreu, mas veio de outro endereço. Nas considerações finais, o mesmo candidato foi advertido pelo mediador por ter dito as mesmas coisas (problemas com creche e PCC) que Boullos e Tabata. E quanto à manipulação do sorteio? Deixou dúvidas, pois os candidatos Boullos, Datena, Nunes e Tabata estavam em clara sequencia na caixinha – ora, na retirada da caixa, que era transparente, os bilhetes eram praticamente escolhidos de acordo com as conveniências ideológicas da senhora que promovia o sorteio e do mediador.

Antonio Carlos Ribeiro

São Caetano