'Agressor deve ser exemplarmente punido' diz advogado de assessor de Nunes

Daniel Bialsk, advogado de Duda Lima, publicitário do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que foi atingido por um soco no rosto por Nahuel Medina, produtor do candidato do PRTB, Pablo Marçal, nos momentos finais do debate promovido nesta segunda-feira, 23, pelo Flow News, afirmou que o assessor de Marçal "deve ser exemplarmente punido por esse ato". A afirmação foi feita ao deixar o 16º Distrito Policial da cidade, às 4h desta terça-feira, 24.

Segundo o advogado, foi registrado o boletim de ocorrência como lesão corporal leve e foi solicitada uma medida protetiva. "Infelizmente, não cabe prisão. Esse é um caso que caberia prisão, mas a nossa legislação determina que seja lavrado um termo circunstanciado", lamentou Bialsk.

"Se vocês olharem a cara dele de raiva, mostra-se que existe algo mais que deve ser investigado pela polícia", diz o advogado. "A gente imagina muita coisa. Por que alguém toma uma atitude como essa? Passa muita coisa pela cabeça como se isso pudesse ter sido feito de forma premeditada", pontuou.

Durante suas últimas considerações, Marçal afirmou reiteradas vezes que iria prender o atual prefeito por suposto envolvimento em corrupção de creches caso fosse eleito. O discurso calunioso infringiu as regras do debate, o que levou o mediador Carlos Tramontina a interromper o candidato. O ex-coach insistiu nas acusações, e depois de três advertências seguidas, foi convidado a se retirar do debate.

A situação provocou animosidade entre as equipes dos candidatos. Então, o produtor e videomaker da campanha do ex-coach desferiu um golpe contra o marqueteiro da campanha de Nunes, abrindo um corte profundo em sua sobrancelha. Ele teve de levar seis pontos no hospital. E nesta terça, de acordo com o advogado, passará por avaliação de um oftalmologista.

Em nota, a campanha de Pablo Marçal lamentou o ocorrido, mas destacou que Medina foi agredido primeiro pelo publicitário de Nunes, o que teria motivado a sua atitude. "Duda Lima perdeu o controle e, de forma inaceitável, agrediu o assessor Medina, arranhando seu peito e jogando seu celular no chão, conforme registrado em vídeo", diz a nota. "Após essa agressão, Duda continuou a proferir zombarias e, diante desse cenário, Medina também reagiu de maneira reprovável, perpetuando um ciclo de agressão física que é inaceitável, principalmente em ambientes de debate", diz ainda o ex-coach no comunicado.