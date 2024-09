Andressa Suita se pronuncia após pedido de prisão preventiva do marido

Andressa Suita se pronunciou nas redes sociais após o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretar a prisão preventiva de Gusttavo Lima. A decisão teria se dado por conta de investigações de um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor sertanejo compartilhou um versículo da Bíblia dizendo:

Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá; Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor; como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá; nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre (Salmos 121: 1-8).

Logo em seguida, a famosa exibiu uma selfie em que surge se divertindo na piscina com seus dois filhos. Para completar, deixou ainda um registro em família mostrando ela, o marido e os herdeiros sorridentes ao som da música Todas As Coisas, de Fernandinho.

Vale lembrar que, em nota, a assessoria de imprensa do sertanejo negou qualquer envolvimento de Gusttavo com o esquema, confirmou que segue em segredo de Justiça e informou que não devem ser publicadas novas atualizações sobre as investigações.