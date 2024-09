Depois de quase ser deportada de Paris, Paolla Oliveira desembarca no Rio de Janeiro

Paolla Oliveira passou por um perrengue chique no último domingo, dia 22. A atriz estava desembarcando em Paris para a Fashion Week 2024 quando se deu conta que tinha perdido seu passaporte. Com isso, ela precisou ser detida por alguns policiais, já que não tinha como passar pelo posto de imigração, e quase foi deportada.

Paolla também fez piadas sobre a situação e depois de cinco horas postou que finalmente tinha pisado em Paris. Ela foi para a capital a trabalho, convidada por um estilista, Jean-Paul Gaultier.

E o passeio foi rapidinho, já que Paolla foi vista desembarcando no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, dia 23.