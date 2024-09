Concurso para mulheres 50+ busca resgate de autoestima

Nesta quarta será escolhida a primeira vencedora do Concurso Senhora São Bernardo 50+. No total, 13 candidatas, todas acima de 50 anos, participam da competição, realizada pela Afum (Associação Força e União das Mulheres) e que busca valorizar, além da beleza física, a trajetória de vida das competidoras.

A ganhadora representará a associação em eventos sociais e receberá não apenas o título e a coroa, mas tanbém R$ 10 mil em prêmio. O evento será realizado às 18h30, no Sítio São Jorge e contará com corpo técnico de jurados, como a miss Brasil de 1987, Jacqueline Meirelles.

A presidente da Afum, Camila Cabral, diz que 90% das participantes do concurso são vítimas de violência doméstica e que a competição busca resgatar a autonomia e confiança dessas mulheres. A concorrente mais nova tem 58 anos, e a mais velha, 81.

“Em muitos casos, as mulheres abdicaram da própria vida para cuidar dos outros. Então essa é uma oportunidade para elevar a autoestima, olhar e cuidar dela. O espaço é destinado para que ela se sinta acolhida e amada”, disse Camila.

A Afum atende a pessoas em situação de vulnerabilidade e promove uma série de iniciativas, como oficias culturais e atendimento psicológico para mulheres em situação de violência.

Ao todo, 50 mulheres se inscreveram no concurso. Após seleção da presidente e da Miss Brasil de 1987, Jacqueline Meirelles, foram escolhidas 15 candidatas. Depois de duas desistências por problemas pessoais, 13 concorrentes participarão nesta quarta-feira da final.

A professora de artes Cleusa Hernandes Fernandes, 61, moradora do bairro Paulicéia, é uma das candidatas à coroa. Apesar de estar confiante na vitória, Cleusa afirma que já se sente feliz e realizada com a participação no concurso por conta de tudo que precisou superar durante a vida.

A docente enfrentou por seis anos um câncer de mama e teve que fazer a retirada do seio, de uma costela, e de partes do abdômen, músculo peitoral e axila. Para celebrar a vitória contra o tumor, Cleusa decidiu aproveitar cada segundo da sua vida e hoje faz aulas de pilates, hidroginástica, pole dance esportivo e também de musculação.

“O médico disse que eu não conseguiria nem mexer os braços, então fazer todos esses exercícios é uma vitória, um grande desafio. Estar vivendo esse concurso é celebração. Estou tendo contato com outras pessoas, está sendo ótimo. A seleção da vencedora não é apenas pela beleza externa, é também sobre quem a gente é, nossa personalidade e nossa contribuição para a comunidade”, afirma.

Na primeira seleção, Cleusa diz que apresentou um número de dança do ventre com véu, que ensaiou com a sua professora de pole dance. Nesta quarta, a professora irá contar com o apoio da sua família durante a final do concurso, com a presença confirmada dos dois filhos, André Hernandes Garcia, 35, e Flávio Hernandes Garcia, 29, e do ex-marido e amigo, Roberto Alvarez Garcia, 67.

A participante mais velha do concurso, Maria Ivone Sá de Castro, 81, disse que não imaginaria que ficaria tão ansiosa para o resultado.

“Quando descobri que a competição não era apenas sobre corpo, sou baixinha e gordinha, mas também sobre a mente, decidi participar. Estou eufórica e feliz com todo o processo”, afirmou Maria, que é aposentada e ministra aulas de tricô na UBS (Unidade Básica de Saúde) Paulicéia, bairro em que mora.