Líder do 'O Teatro Mágico' celebra 20 anos nos palcos em Santo André

O cantor e compositor Fernando Anitelli, líder do grupo O Teatro Mágico, apresenta nesta quinta-feira (26) em Santo André o projeto musical "Histórias para Cantar". O show faz parte da turnê comemorativa que celebra os 20 anos de carreira de Anitelli e será realizado no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, às 19h.

O álbum "Histórias para Cantar" traz uma seleção especial de releituras de lados B do grupo O Teatro Mágico, composições de outros artistas e material inédito. Entre as colaborações estão nomes como Roberta Campos, Ana Cañas e Flaira Ferro.

O primeiro single do projeto, "Canção para o Amanhã", lançado no dia 22 de março, conta com a participação da talentosa Ellen Oléria. Juntos, eles oferecem uma interpretação emocionante que clama pela resistência, mudança e fortalecimento da coletividade na construção de um futuro melhor.

A inspiração para essa nova fase acústica de Fernando Anitelli surgiu após a intensa receptividade do público nas apresentações do O Teatro Mágico durante a turnê do álbum "Luzente" (2022).

A classificação da apresentação é livre. Os ingressos nos valores R$ 140 (inteira), R$ 85 (meia social), R$ 80 (freepass) e R$70 (meia) podem ser adquiridos no site www.ingressomagico.com.br.