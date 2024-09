Após cirurgia cardíaca, Marcos Oliveira revela projetos e lamenta notícias envolvendo seu nome: Meus problemas rendem comentários

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, passou por alguns momentos difíceis recentemente envolvendo sua saúde e situação financeira. Aos 68 anos de idade e com algumas dívidas, o ator precisou lidar com ordens de despejo e passou por uma cirurgia cardíaca, impedindo que ele volte a trabalhar.

Agora bem após realizar um cateterismo, Marcos já está com planos de retomar os seus projetos. Em entrevista, o ator conta que antes de ser internado estava trabalhando em um show para pessoas da terceira idade. Além disso, tem uma peça para voltar em cartaz: As Loucas de Copacabana. Animado com a nova fase após o procedimento cirúrgico, ele reforça que apenas quer trabalhar.

Quero trabalhar. Estava ensaiando para um show que farei para pessoas da terceira idade. Se chamará Outros Tempos. Repertório só de MPB das antigas, para todos dançarem e cantarem juntos. E entre uma música e outra aproveitarei para bater um papo com o público, fazer umas brincadeiras e achar graça daquilo que for possível rir. Quero me divertir, trabalhando. Fora isso, tenho uma peça para voltar em cartaz: As Loucas de Copacabana. Uma diversão só com grandes amigas e amigos, contou.

Além dos problemas financeiros e de saúde, Marcos precisou lidar com algumas notícias envolvendo o seu nome. Sobre o assunto, ele lamenta o ocorrido e afirma ser carne fresca para fofocas.

Minha vida é uma m***a, não tenho relacionamento, não tenho dinheiro, badalação, mas tem algo que meu nome atrai: a desgraça que vivo! Meus problemas financeiros, de saúde rendem comentários e pena. Tem muita gente que gosta de ver desgraça e desgraçados como eu. Assim eles se sentem melhores e pensam: Olha lá o cara que trabalhava na Globo - está f****o agora! Não aproveitou a chance. Torrou com drogas, orgia e etc. Mas só quem tem senso crítico, que vai atrás da verdade, ou que leu meu livro, sabe que minha vida é uma luta pela sobrevivência desde que nasci.

O ator ainda fala que não ficou milionário trabalhando na televisão, ao contrário do que as pessoas pensam:

Não ganhava como as pessoas supõem que eu ganhava. Fora que eu fiquei uma década e meia sem trabalho. Economizei até onde consegui. Mas isso não é notícia! Isso é a realidade de todo brasileiro: lutar para sobreviver. Mas como eu ponho a cara pra bater, peço emprego pra todo mundo que conheço, não minto quando preciso de dinheiro pra comer e fico sem trabalho, tem fofoqueiro de plantão que aproveite um recorte da minha tragédia pessoal pra deturpar minha vida e contar a história que inventam pra vender o trabalho medíocre deles.

Durante a conversa, Marcos ainda revelou que já cogitou tirar sua vida, mas pensou nas pessoas que o amam:

Eu já pensei em suicídio, sabia?! Se eu morrer, eles vão parar de me odiar tanto. Vão me esquecer e assim ficarei em paz. Mas vale a pena? Não! Eu quero viver para provar para mim mesmo que a minha vida vale a pena. Que tenho pessoas que me amam, fãs que me mandam mensagens tão carinhosas que eu paro e penso: essa pessoa não me conhece e para um tempo da vida dela para me elogiar ou me encorajar a desafiar os problemas.... não posso decepcionar essas pessoas que gostam de mim de graça.

[ATENÇÃO: caso você tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188]