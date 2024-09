Deolane Bezerra e a mãe podem ser soltas após nova investigação do Ministério Público

Deolane Bezerra e sua mãe foram detidas durante a operação Integration realizada pela Polícia Civil no início do mês de setembro. De acordo com o Balanço Geral, ambas podem ser soltas a qualquer momento após o Ministério Público de Pernambuco solicitar novas diligências na investigação que resultou na prisão das duas.

Após análise dos autos da investigação, o Ministério Público recomendou as substituições das prisões preventivas por outras medidas cautelares. Segundo o órgão, seriam necessárias investigações complementares para embasar uma acusação formal.

Deolane Bezerra está presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada no sertão de Pernambuco. No último domingo, dia 22, segundo o Leo Dias, a advogada não recebeu visitas da família e passou o dia sozinha.

Depois de meio dia nenhum visitante consegue entrar mais na Colônia Penal Feminina de Buíque. Os policiais falaram que ninguém chegou aqui dizendo que queria visitar Deolane Bezerra, informou o veículo.

Vale pontuar que as irmãs de Deolane podem entrar qualquer dia e horário na penitenciaria por serem suas advogadas.