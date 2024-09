Na Vila, Santos e Novorizontino disputam hoje topo da Série B

Um ponto separa Santos e Novorizontino na classificação da Série B, e hoje os times entram em campo para definir quem assume a liderança na reta final do Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro a partir de 21h.

O Peixe enfrentou um momento instável na campanha e chegou a ocupar a quarta colocação, mas recuperou a confiança e agora já acumula três vitórias seguidas, na segunda colocação, com 49 pontos. Enquanto o clube do Interior paulista também chega em boa fase, com quatro rodadas invictas e 50 pontos, na ponta.

As equipes se enfrentaram duas vezes no ano, e o Santos tenta mudar um retrospecto negativo contra o adversário. No primeiro turno, quando visitou o Novorizontino, o time do Litoral foi dominado e saiu com uma derrota por 3 a 1. Já no Campeonato Paulista, ainda em fevereiro, o jogo foi na Vila, mas o mando de campo pouco importou, e o Peixe voltou a perder, por 2 a 1.