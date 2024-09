Bolsas da Europa operam sem força após dado apontar contração econômica na zona do euro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/09/2024 - As bolsas europeias operam sem força e com variações modestas na manhã desta segunda-feira, após dados mostrarem que a atividade econômica na zona do euro voltou a se contrair neste mês.

Às 6h47 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava modesto ganho de 0,14%, a 514,99 pontos.

O PMI composto da zona do euro caiu de 51 em agosto para 48,9 em setembro, de acordo com prévia da S&P Global, ficando abaixo da barreira de 50 que indica contração econômica. O resultado, que frustrou expectativas de uma leitura ainda superior a 50, levou o euro às mínimas do dia ante o dólar. Na Alemanha e no Reino Unido, os PMIs também vieram aquém do previsto. Nas próximas horas, será divulgada prévia de PMIs dos EUA.

Investidores também seguem atentos a comentários de dirigentes de grandes bancos centrais, após o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) cortar seus juros básicos em 50 pontos-base, na última quarta-feira (18), e o BCE reduzir suas taxas entre 25 e 60 pontos-base, no dia 12.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta marginal de 0,05%, a de Paris caía 0,27% e a de Frankfurt subia 0,45%. Já a de Milão recuava 0,14%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,07% e 0,56%, respectivamente.

Entre ações individuais, a do Commerzbank tombava 4,5% em Frankfurt, após relatos de que o governo da Alemanha não tem planos de vender mais ações no segundo maior banco do país.

