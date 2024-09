Mariah Carey e Shawn Mendes visitam Cristo Redentor antes de apresentação no Rock In Rio

Curtindo a Cidade Maravilhosa! No último sábado, dia 21, Mariah Carey aproveitou o tempo livre antes de se apresentar no Rock In Rio para conhecer um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Ao lado dos filhos Roc e Roe, a cantora posou em frente ao Cristo Redentor.

Mas ela não foi a única dos artistas que estão na cidade para o festival, que decidiu conhecer o local. No dia 21 de setembro, Shawn Mendes também esteve por lá com amigos. Até mesmo com a bandeira do Brasil eles tiraram fotos enquanto observavam uma das vistas mais famosas do mundo.

Além dos amigos, Shawn também trouxe o pai, Manuel Mendes, para aproveitar os dias na Cidade Maravilhosa.