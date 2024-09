De biquíni verde e amarelo, Katy Perry surge jogando pétalas de rosas em fãs

Katy Perry surgiu de biquíni, nas cores do Brasil, na sacada do hotel onde está hospedada no Rio de Janeiro. Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, a cantora estava jogando pétalas de rosas nos fãs enquanto se despedia da cidade maravilhosa.

Em parte do vídeo, Katy agradeceu os fãs pela animação durante o show no Rock in Rio na noite da última sexta-feira, dia 20:

Nós amamos muito vocês. Sempre estaremos lá por vocês, assim como vocês sempre estiveram do meu lado. Cantaram tão alto no show ontem, foi o mais alto que já ouvi alguém cantar no meu show. Amo muito vocês. Obrigada por tudo. Austrália, você é a próxima parada.

Volta logo, Katy!