Incêndio em veículo causa 8km de congestionamento na Imigrantes

A Rodovia dos Imigrantes sentido Capital registra congestionamento de 8 km na tarde deste sábado (21) por conta de incêndio em veículo. Os motoristas enfrentam trânsito intenso do km 60 ao 52 e também na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega do km 272 ao km 274.

Segundo a Ecovias, o tempo está encoberto, com neblina no topo de serra e Interligação, onde a visibilidade é parcial.

Por conta da baixa visibilidade, as alças de acesso da via Anchieta, no km 40, sentido São Paulo com acesso à Interligação Planalto e Imigrantes, estão bloqueadas. Alça da Imigrantes de acesso à Interligação, no km 42, sentido via Anchieta, e de acesso ao retorno na Interligação Planalto, no km 40,2, sentido Litoral, estão bloqueadas.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso o SAI está em Operação 5X3. A descida é realizada pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Interdição na Via Anchieta durante o mês de setembro