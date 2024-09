Dani Calabresa entrega chave de sua casa para Katy Perry: Sonhos se realizam

Dani Calabresa viveu um momento mágico com Katy Perry na madrugada deste sábado, dia 21, após o show dela no Rock in Rio. Ao encontrar com a cantora nos bastidores, a humorista a presentou com a chave de sua casa.

Ao compartilhar o momento nas redes sociais, Dani escreveu:

Sonhos se realizam. Tasquei esse esmalte pensando nela e ela elogiou. E sim, dei a chave da minha casa pra ela. Ela é maravilhosa! Atenciosa, divertida e LINDA E ILUMINADA.

Gretchen também se encontrou com Katy nos bastidores. Quem não se lembra de quando a cantora participou do vídeo Swish Swish da cantora? Na legenda, a brasileira escreveu:

Sim, amores. O encontro aconteceu. Eu e ela juntas de novo. E eu disse pra ela o quanto eu fico feliz de todas às vezes que associam minha imagem a ela. Melhores amigas.