Orlando Morando participa de campanha durante expediente

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), participou ontem de manhã de caminhada do vereador e candidato à reeleição Bispo João Batista (Republicanos) na rua Marechal Deodoro. Chamou atenção o fato de que a atividade foi realizada no horário de expediente do chefe do Executivo.

Em vídeo publicado ontem nas redes sociais por volta das 13h, João Batista declarou que “hoje (ontem) pela manhã demos mais um passo rumo à vitória, com uma caminhada pela rua Marechal Deodoro, que é um dos principais pontos de comércio da nossa cidade. Junto com nossa futura prefeita Flávia Morando”. Na publicação, é possível ver a participação de Morando em vários trechos.

Candidata a prefeita e sobrinha de Morando, Flávia Morando (União Brasil) estava presente no ato, que também teve a participação do apresentador Ratinho, do SBT.

Em nota enviada ao Diário, a assessoria de Morando disse que “o prefeito Orlando Morando não se afastou do cargo, tendo em vista que não possui vice-prefeito, e o presidente da Câmara disputa a reeleição a vereador”. “Quanto à caminhada na Rua Marechal Deodoro, o prefeito apenas deu uma passada breve para dar um abraço no apresentador Ratinho, um amigo particular, que veio a São Bernardo declarar seu apoio à candidata Flávia Morando. Ressalta-se, ainda, que o cargo de prefeito não impõe horário fixo de trabalho, tampouco de almoço, tanto que o prefeito também utiliza seus sábados, domingos e feriados para trabalhar em horários indefinidos, o que permite, neste momento, que ele possa dar um abraço a um amigo”.