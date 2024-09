Kamila Simioni mostra sobrinha voltando a andar após ser baleada no Rio de Janeiro: Obrigada por esse milagre Senhor

Notícia boa! Kamila Simioni, ex-A Fazenda, usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 20, para fazer uma atualização do estado de saúde de sua sobrinha, de apenas 14 anos de idade, que foi baleada por engano em uma comunidade do Rio de Janeiro.

Através dos stories, a influenciadora postou um vídeo da menina no hospital voltando a caminhar. Emocionada, ela agradeceu a Deus pelo milagre.

Obrigada, enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, obrigada a toda a equipe do hospital. Sem palavras. Vocês estarão sempre nas orações da minha família. Jesus Tu És maravilhoso. Obrigada por esse milagre Senhor.