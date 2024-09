Após lesão no tornozelo, Joelma surge fazendo exercícios nas redes sociais: Estou voltando

Joelma está focada em sua recuperação. Através das redes sociais, na última quinta-feira, dia 19, a cantora surgiu fazendo um exercício para o tornozelo, que, segundo o colunista Leo Dias, ela lesionou após se apresentar na Espanha.

Na legenda, a cantora escreveu:

Estou voltando.

Como você viu, o colunista revelou que Joelma teria sentido dores no local após se apresentar em Bilbao, no país europeu. Após uma bateria de exames, ela teria sido diagnosticada com uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito.

Apesar do machucado, a artista não pretende pausar a turnê e vai se apresentar de cadeira de rodas em Santarém, no Pará. O show é o retorno de Joelma ao estado natal.

Melhoras para ela!