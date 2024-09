Será que Flávia Morando finalmente vai ao debate?

O eleitor de São Bernardo que está curioso, desde o início da campanha eleitoral, para saber como se comporta a candidata governista ao Executivo, Flávia Morando (União Brasil), nos debates espera ter na tarde de hoje a oportunidade de vê-la frente a frente com seus adversários. Após recusar convites para participar dos encontros realizados pela Rede Gospel e revista Veja, ambos em agosto, e de sabatina promovida pela rádio A Guardiã da Notícia, da jornalista Gabi Tricanico, neste mês, a unionista confirmou presença no debate que será realizado hoje, a partir das 13h30, pelo g1, com mediação do jornalista José Roberto Burnier. Porém, em contato com a reportagem, a chefia do portal ressalvou que “não dá para garantir que todos virão” – os demais convidados são Alex Manente (Cidadania), Marcelo Lima (Podemos) e Luiz Fernando Teixeira (PT). Assim, mais uma vez, corre-se o risco de a cadeira de Flávia Morando estar vazia, o que resultaria em grave prejuízo para o eleitor são-bernardense, que se vê privado de conhecer as ideias da candidata governista e de uma análise comparativa, tão importante para a escolha consciente do voto na urna.

BASTIDORES

Lançamento

O candidato do Podemos à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio (foto), e seu postulante a vice, Mario Bohm (Novo), lançam hoje plano de governo em evento no Edifício The Office, no bairro Barcelona, a partir das 20h. “Nosso plano de governo foi elaborado a partir das demandas da sociedade e de ideias que vêm dando certo em governos exitosos no Brasil e no exterior, como o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)”, disse o prefeiturável, que recebeu o apoio do mineiro na semana passada.

Pito

Secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Sérgio Pasin recebeu ontem baita reprimenda do prefeito Orlando Morando (PSDB) durante live semanal nas redes sociais. Ao ser informado por internauta de que as obras de reforma da quadra onde treinam as ginastas na Pauliceia estavam paradas, o chefe do Executivo questionou o subordinado, que lhe informou que a empresa, já contratada, começaria o serviço na semana que vem. “Resposta é meio ‘engana que eu gosto’, né Pasin? Já autorizei faz tempo. Por que não começou ainda? Dá os pulos aí e volte a atividade que foi interrompida imediatamente.”

Prioridade

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) passou a quinta-feira em Presidente Prudente fazendo campanha para Fabio Sato, que tenta se tornar vice-prefeito da cidade do Interior. Em uma das agendas, foi elogiado pelo correligionário: “Depois de muitos anos, nós temos um deputado federal que é daqui”. Enquanto isso, a 613 quilômetros de lá, em Santo André, na Vila Francisco Matarazzo, a mulher do parlamentar, a médica Fabiana Marangoni, candidata a vice na chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (PSB), participava de caminhada constrangedoramente desidratada – em vídeo que circulou nas redes sociais era possível contar 11 pessoas acompanhando a dupla!