Palavra do Leitor - 20 de setembro de 2024

País em chamas – 1

‘Ministra do Meio Ambiente cobra cruzada anti-incêndio de cidades’ (Primeira Página, dia 14). Ao olhar para o aparente desânimo e falta de energia para falar da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, só nos resta rezar para Deus mandar chuva na medida certa. Porque se mandar demais, dará na mesma. Em vez de fogaréu, teremos enchentes mil e do Ministério só meias-palavras e culpa no aquecimento global! Mas medidas contundentes, zero!

Beatriz Campos

Capital

País em chamas – 2

Enquanto o fogo vem devastando o campo, sua fúria já chega às Capitais e até agora o governo leniente não deu uma resposta efetiva, até tomar um pito do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino. De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), apesar de as mudanças climáticas estarem acentuando o problema, o ato humano é que provoca os incêndios. Na Justiça ainda se discute se queimar é crime. Dos 21 presos por queimadas em São Paulo, nove foram soltos e as punições são risíveis. Um governo que adora gastar em publicidade ainda não pensou em educar e conscientizar maciçamente a população sobre as consequências das queimadas? Elas são várias, e uma das principais será o aumento nos preços dos alimentos. A falta de criatividade e o comodismo são visíveis nesse governo que só se preocupa em aumentar impostos e gastar.

Izabel Avallone

Capital

País em chamas – 3

Com essa forte e longa estiagem que atinge o País, com recordes de queimadas, até criminosas, atingindo nossas florestas, biomas, fauna etc. em grande parte do Estado de São Paulo, a impressão de toda população é a de que estamos vivendo no castigado agreste nordestino, precisando de cisternas, esperando carros-pipas que nem sempre vêm, porque a falta de água chega a níveis preocupantes. Além da fuligem, efeito das devastadoras queimadas prejudicando a nossa saúde. Para se ter uma ideia da aflição da população pela falta de água, aqui na cidade onde moro, no período de estiagens não severas, a água era cortada por volta de 20 horas. Agora, estão reduzindo a pressão às 7h30 e cortando definitivamente às 9h. Ou seja, os reservatórios estão secando. As famílias acordam de madrugada, como faço também, para reservar esse precioso líquido, nem sempre suficiente para as primeiras necessidades. Uma calamidade! E, se não chover de forma adequada nos próximos dias, dificilmente teremos água para as inadiáveis necessidades... Que Papai do Céu nos ajude!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Impeachment

‘Câmara rejeita 7º pedido de impeachment de Morando’ (Política, ontem). É só não votar no candidato dele e no candidato que diz que vai dar continuidade ao trabalho dele. A saúde pede socorro e tem que parar de vender o patrimônio da cidade.

Suelen S. Santos

do Instagram

Sabatinas

É com muita alegria que comunicamos a todos que iremos realizar um encontro com os principais candidatos à Prefeitura de São Bernardo. Serão encontros para dialogarmos a respeito das propostas da nossa cidade, afinal todo cidadão que nela vive sabe perfeitamente dos problemas e desafios. Sendo assim, queremos ouvir de cada um, individualmente, quais são os planos e soluções que os mesmo têm para nos apresentar. No dia 25 será com o candidato Luiz Fernando, do PT; no dia 26, será com Alex Manente, do Cidadania. Marcelo Lima, do Podemos, estará conosco no dia 30. A candidata do atual governo, Flávia Morando, do União Brasil, não aceitou participar do encontro, não quer dialogar a respeito da nossa cidade. Mesmo após insistirmos muito pela sua presença, optou pelo silêncio. Com o tema ‘A política é a arte do encontro’, vamos dialogar, conversar, pois a mensagem que fica para todos é a de que se, em campanha, não pudermos conversar com os candidatos, imaginem quando estiverem na cadeira do Paço. Seremos ouvidos?

Thiago S. Sangregorio

São Bernardo