Tigre tem de driblar estatística por vaga no G-2

Uma vitória contra o Botafogo-PB neste sábado (20h), em João Pessoa, coloca o São Bernardo FC na zona de acesso na Série C do Brasileiro. Porém, o Tigre não terá missão fácil, pois precisará driblar as estatísticas para garantir o resultado.

Em dez jogos disputados longe do 1º de Maio, o retrospecto do time do Grande ABC é equilibrado. São três vitórias e quatro derrotas, além de três empates. O último triunfo como visitante aconteceu apenas no início de julho, quando o time visitou o Volta Redonda e saiu do Rio de Janeiro com triunfo por 3 a 1.

Na teoria o objetivo fica ainda mais complicado quando se olha para a campanha adversária. Apesar de ocupar a lanterna do grupo. o Botafogo-PB é o único clube do torneio invicto como mandante. O time já atuou 11 vezes em casa, com oito vitórias e três empates.

Serve de motivação ao Aurinegro o histórico recente nos confrontos entre as equipes. Nesta edição da Série C, São Bernardo e Botafogo se enfrentaram por duas vezes, no 1º de Maio, e o Tigre saiu vitorioso em ambas as ocasiões pelo placar de 1 a 0.

O time da região é o terceiro colocado da chave, com quatro pontos e, em caso de vitória na Paraíba, se garante entre os dois primeiros, já que os líderes Remo e Volta Redonda, com cinco pontos cada, também voltam se enfrentar.