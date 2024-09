Juliana Baroni relembra demissão em massa das paquitas: - Xuxa achava que a gente estava querendo destruir a carreira dela

Juliana Baroni foi uma das convidadas do Conversa com Bial, na noite da última quarta-feira, dia 18. Ao lado de Bárbara Borges e Stephanie Lourenço, a atriz relembrou a polêmica demissão em massa após a publicação do livro Sonhos de Paquitas - Nos Bastidores do XOU, que foi lançado em 1996 pelo ex-diretor do programa, João Henrique Schiller.

Segundo Juliana, o documentário Pra Sempre Paquitas, que estreou no Globoplay na última segunda-feira, dia 16, é uma forma de contar melhor a história:

- O documentário é a oportunidade de contar melhor essa história 30 anos depois, com distanciamento, maturidade e com leveza, se é que é possível dizer isso. Foi uma catarse para a minha geração de Paquitas, disse.

A atriz contou que a última vez que subiu ao palco foi um dos piores dia de sua vida:

- Teve muito mal-entendido por causa do livro. Até a própria Xuxa achava que a gente estava querendo destruir a carreira dela. Saímos meio como traidoras da história e foi pesado isso. Quando entrei no palco pela última vez para passar o bastão para a nova geração, foi um dos piores dias da minha vida.

Em outro momento, Juliana relembrou do momento em que encontrou Barbara Borges e a conversa que tiveram, bastante emocionadas:

- Estava me concentrando para entrar, estava muito triste! E a Bárbara estava na outra fila das que iriam assumir o posto. Olhei para a Bárbara me segurando para não chorar e ela já estava chorando muito! Eu meio ressentida perguntei por que ela estava chorando. E ela muito carinhosa, cheia de sororidade, me respondeu: Estou chorando porque estou muito feliz de ser paquita, mas eu sou fã de vocês e estou sofrendo.