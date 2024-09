‘Ladeira das Crianças’ agita o Sesc São Caetano em ritmo de funk

O Sesc São Caetano será palco no sábado, às 16h30, da produção do Grupo Rosas Periféricas: Ladeira das Crianças, um espetáculo que une o teatro de rua e o ritmo pulsante do funk para contar histórias e sonhos das crianças das periferias. A apresentação convida o público a refletir sobre a identidade infantil nas bordas da cidade, explorando as realidades e bens culturais acessados na infância e adolescência nesses territórios.

No enredo, crianças que sonham em ser DJs, meninos curiosos, meninas de ‘cabelo de nuvem’ e muitas outras figuras ganham vida, mostrando que a infância na periferia carrega a mesma essência e imaginação que qualquer outra, mas com desafios e contextos próprios.

As histórias são inspiradas nas obras O Pote Mágico e Amanhecer Esmeralda, do escritor Ferréz, adaptadas para o palco em uma dramaturgia que combina memórias pessoais dos integrantes do grupo e narrativas das crianças que vivem nas periferias.

Com uma mistura vibrante de teatro e música, o grupo aposta no funk como um meio de conexão com o público infantojuvenil. O funk, parte integral da cultura periférica, se torna o fio condutor da peça, aproximando uma linguagem cênica não tão comum nas periferias (o teatro) com um gênero musical extremamente popular.