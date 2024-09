Israel declara 'nova fase' de guerra, com foco no Hezbollah

O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou o início de uma "nova fase" da guerra, enquanto Israel volta seu foco para a frente norte contra o Hezbollah no Líbano.

Duas ondas de ataques explosivos atingiram a Síria e o Líbano: um aparente ataque israelense visando pagers usados pelo Hezbollah que matou pelo menos 12 e feriu quase 3 mil na terça-feira, 17, além da explosão de walkie-talkies e outros eletrônicos na quarta-feira, 18 em todo o Líbano que matou pelo menos 20 pessoas e feriu outras 450.

"Estamos no início de uma nova fase na guerra - requer coragem, determinação e perseverança", disse Gallant às tropas na quarta-feira.

O chefe do Conselho Executivo do Hezbollah prometeu que o grupo responderia ao ataque de explosão do pager de terça-feira com "punição especial". Fonte: Associated Press.