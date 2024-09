Casa do Olhar sedia lançamento de ‘Mar de Sargaços’

A escritora Giselle Maria lança no próximo sábado (21), às 15h, na Casa do Olhar em Santo André, seu segundo livro de poemas, Mar de Sargaços. A obra, que explora um universo de emoções profundas e sensações intensas, promete levar os leitores a uma jornada poética única.

O título é uma metáfora para as emoções humanas, que a exemplo do mar, podem ser vastas e imprevisíveis. A autora guia o leitor a mergulhar em um mar de palavras e a descobrir novas perspectivas sobre a vida.

Giselle Maria, além de escritora, é musicista, terapeuta corporal e pesquisadora de tarô. Sua formação multidisciplinar enriquece sua obra, que une a poesia à arte e à espiritualidade.

O evento de lançamento contará com um show autoral de 30 minutos, no qual Giselle Maria apresentará algumas de suas poesias musicadas, acompanhada pela pianista Anete Ruyz. Em seguida, haverá uma roda de conversa com a autora, o sociólogo Luiz Henrique Gurgel (autor do prefácio), a historiadora Vanessa Molnar (autora da orelha do livro) e a ilustradora Valéria Dib (responsável pela capa).

A pré-venda do livro já está disponível no site da Editora Primata. Os leitores que adquirirem o livro antecipadamente poderão retirá-lo no dia do lançamento ou recebê-lo pelos correios após o dia 1º de outubro. O endereço é Rua Campos Sales, 414, no Centro.