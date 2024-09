Honda CR-V tem generosas doses de desempenho e conforto

O CR-V, modelo mais vendido pela Honda em todo o planeta, chegou à sexta geração e como principal novidade traz a adoção da tecnologia híbrida, com dois motores elétricos e um a combustão. Esse conjunto confere ao SUV força, desempenho, conforto e economia, já que durante o período em que esteve na garagem do Diário, o carro fez cerca de 14 km com um litro de gasolina. Marca considerável para um ‘monstrão’ que pesa quase duas toneladas – 1.819 kg, para ser mais exato. Quanto ao preço, são necessários R$ 352,9 mil para levá-lo para casa.

Os dois propulsores elétricos do CR-V Advanced Hybrid (é assim que ele se chama agora!) têm funções diferentes. Dispostos em paralelo, um é usado para tração e outro para geração de energia. Eles trabalham em perfeita sintonia com o motor a combustão de quatro cilindros 2.0 litros DOHC com injeção direta de gasolina. A tração integral Real Time AWD Intelligent Control System faz com que ele se adapte facilmente aos mais diferentes tipos de terreno e condições de aderência.

O conforto é sentido logo ao abrir a porta do carro e vislumbrar o teto solar panorâmico, multimídia com tela de 9 polegadas e o painel com tela TFT de 10,2 polegadas. São dez airbags e o sistema de condução assistida Honda Sensing, que dão segurança e conforto ao dirigir.

O grandalhão tem aparência esportiva e requintada. O capô pronunciado e as linhas das laterais valorizam a horizontalidade da silhueta. E as rodas de 19 polegadas mostram que p CR-V não está para brincadeira. Caixas das rodas em arco duplo acrescentam volume e profundidade. O conjunto óptico frontal Full-LED, assim como as lanternas traseiras, exprimem a evolução sofisticada da personalidade do CR-V.

A grade dianteira traz elementos hexagonais de amplas dimensões cruzados por linhas transversais. A grade inferior do para-choque repete as formas hexagonais e possui aletas ativas que abrem e fecham automaticamente, dependendo da temperatura da água do motor, melhorando a aerodinâmica e a eficiência de combustível – quando o CR-V está parado, as aletas se fecham, ocultando os elementos internos naquela região.

Os bancos dianteiros possuem ajuste elétrico, com destaque para o do motorista, que possui regulagem lombar e memória de posições. Aos passageiros do banco de trás possuem espaço mais do que suficiente para viajar no mais absoluto conforto. Dá até para cruzar as pernas! Além de ser possível variar o ângulo de inclinação do encosto em oito diferentes posições.

O painel é um caso a parte. Exibe a trama metálica que oculta de maneira minimalista os difusores de ventilação. Centralizados, os controles do sistema de climatização de duas zonas tornam os ajustes simples e intuitivos. Mais do que o conforto de uma utilização prática, essa facilidade amplia a segurança à medida em que permite ao motorista manter total atenção no caminho à frente, ainda que ele promova eventuais regulagens no sistema.

Os limpadores de para-brisa ficam ocultos quando fora de uso, os retrovisores montados nas portas ampliam a visão lateral no contorno de curvas e o painel horizontal, baixo e limpo permitem o foco na visão à frente.

A porção central do painel é ocupada pela tela multimídia sensível ao toque de 9,0 polegadas, com pequeno recuo que oferece estabilidade à mão durante a operação com o veículo em movimento. O volante dispõe dos controles necessários para atuar nos diversos sistemas relacionados à condução e controle de áudio e smartphone. O sistema de entretenimento do CR-V Advanced Hybrid é compatível com os padrões Apple Car Play e Android Auto.

O CR-V tem cinco opções de cores: Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Branco Topázio Perolizado, Cinza Basalto Metálico e, uma cor inédita e exclusiva do CR-V, Azul Astral Metálico, a que foi testada pelo Diário.

O revestimento do interior será cinza claro para as cores externas Branco Topázio Perolizado, Cinza Basalto Metálico e Azul Astral Metálico. Nas demais cores, o acabamento interno será na cor preta.

O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros.