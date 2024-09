Expo-Acisbec 94. Sociedade civil presente. O Alameda do Marotti. Entidades nipo-brasileiras.

“O Tiro de Guerra 02-078 levará à Vera Cruz 88 bandeiras de municípios paulistas que possuem TGs”.

Coluna Memória, quinta-feira, 1-9-1994.

E lá ia o repórter-fotográfico Mário Ishimoto, percorrendo um a um os estandes armados nos espaços demarcados por Etore Leonel.

Imaginava-se: aquelas imagens formariam um grande livro, o livro do cinquentenário da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo que o seu presidente pensou: 1944-1994.

SARGENTO ORLANDINI

Presente à Expo-Acisbec 94, o glorioso Tiro de Guerra de São Bernardo e um comandante inovador: o 1º sargento Mario Orlandini Filho, chefe a Instrução, que criava um novo ambiente na unidade.

Comandante Orlandini dava o nome de João Ramalho ao TG. Criava, na sede do TG, no Jardim Silvina, as praças Cidade de São Bernardo do Campo e praça das Bandeiras.

Dentro da praça São Bernardo do Campo, eram criadas as alamedas São Bernardo, Barra Bonita, Diadema e Xapuri, que são as cidades-irmãs do Município em território brasileiro.

As áreas de instrução receberam os títulos de Maróstica, Tokuyama, Havana, Managua e Aveiro, cidades-irmãs internacionais de São Bernardo.

Era criada no TG a Cidade Vouzela, terra natal de João Ramalho.

Atiradores plantaram farta vegetação no TG, com destaque para espécies nativas da Serra do Mar. No início da pista de atletismo foi instalado um nicho com a imagem da Imaculada Conceição, padroeira da região.

Tudo isso, e muito mais, o TG 02-078 levou à Vera Cruz, três décadas atrás.

Crédito das fotos 1 a 3 – Mário Ishimoto; Projeto Memória

1 – As bandeiras paulistas do TG 02-078: criado em 1953 por ocasião do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo

2 – Luizinho Marotti e o estande da Sociedade Cultural e Recreativa Alameda Gloria, fundada na década de 1950

3 – União das Associações Nipo-Brasileiras: a primeira delas nasce na década de 1930 no bairro Cooperativa com a Associação dos Moços do Mizuho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 22 de setembro de 1994 – Edição 8812

MANCHETE – (José) Dirceu sugere incentivo fiscal. Em debate no Fórum da Cidadania do Grande ABC, petista propunha compensação para cidades com áreas de manancial.

INDÚSTRIA – Nordon demitia, terceirizava e saia do vermelho em Santo André: investimentos apostavam no real.

NOTA – A exemplo de outras indústrias, a Nordon hoje também é saudade.

CIÊNCIA & TECNOLOGIA – Pesquisador Robert Schooley, médico americano, no encerramento do 8º Congresso Brasileiro de Infectologia, declarava que novas drogas dariam sobrevida aos aidéticos.

EM 22 DE SETEMBRO DE...

1904 – Era tempo de... patinação! Fazia sucesso, em São Paulo, a Columbia Rink, instalado na Rua Onze de Junho.

Informava o Estadão, num misto de matéria informativa e publicitária:

Não existe outro divertimento com tanta concorrência.

Todas as noites, cerca de 60 senhoritas se entregam ao elegante esporte.

São realizadas sessões especiais somente para senhoras, para ensinar a elas a arte de patinar.

O mesmo se dá em Santos, com rinque oferecendo ao público mais de mil patins.

NOTA DA MEMÓRIA - E na região: mais cedo ou mais tarde a patinação daria seu ar também por aqui.

1979 – Ribeirão Pires inaugurava a Praça Maria Eloísa Madureira na Vila Valentina.

Foi um dia de muitas atividades na cidade. Pela manhã, em frente ao Fórum, dom Claudio Hummes, bispo diocesano do Grande ABC, celebrava missa campal.

Outras praças foram inauguradas pelo prefeito Luiz Carlos Grecco.

HOJE

Dia Mundial Sem Carro

Dia do Contador – data instituída em 22 de setembro de 1945. Também são celebrados o Dia do Contabilista e o Dia da Contabilidade em 25 de abril.

Dia Nacional de Defesa da Fauna

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Rio de Janeiro, hoje é o aniversário de São Gonçalo, fundado em 1579 e emancipado em 22-9-1890.

Também aniversariam hoje: Guaramiranga e Pacujá, no Ceará; Sapopema (RS), Selbach (RS) e Tanhaçu e Uibaí (BA).

Dia de São Maurício

22 de setembro

Mauricio comandava a célebre Legião Tebana, constituída por cristãos do Egito. Em 286 foram todos martirizados por fé a Jesus Cristo.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)