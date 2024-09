A cidade em desfile. A cidade revisitada. Uma escola fazia memória. Outra iniciava trajetória.

“Escola constrói a memória, com fotos como as cedidas por Etore Leonel, da formatura do Instituto de Educação João Ramalho em 1961”.

Coluna Memória, domingo, 4-9-1994.

“Memória” escrevia: “Os pequenos alunos das EMEIs invadirão a Vera Cruz e entrevistarão os expositores. Recorrerão ao estande comandado pelo artista plástico Reinaldo Marques e farão desenhos sobre os temas apresentados: a olaria, o vinho, o tear, o carro antigo, a FEI, a ETE, o cinema da Metodista. Os alunos do primeiro, segundo e terceiro graus farão o mesmo: escolherão um tema para seus textos corridos. Em conjunto, os estudantes escreverão a História da cidade de São Bernardo”.

Era 1994. E a I Expo-Acisbec fez o maior sucesso nos estúdios da Vera Cruz.

Crédito das fotos 1 a 3 – Mário Ishimoto; Projeto Memória

1 – EPSG Maria Iracema Munhoz: o primeiro grupo escolar de São Bernardo, datado da primeira metade do século XX

2 – Escola Senai Mario Amato: a segunda de São Bernardo, depois do Senai Almirante Tamandaré

3 - Sociedade Cultural Brasilitália: a fundação em 21 de abril de 1974 com sede própria na Vila Baeta Neves

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 20 de setembro de 1994 – Edição 8810

MANCHETE – Tribunal Regional do Trabalho julga hoje (20-9-1994) a greve de 8.700 trabalhadores da indústria de autopeças do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES – Acontece hoje (20-9-1994) o 1º Fórum Regional de Saúde da Mulher, no Hotel Estância Pilar, na Quarta Divisão.

CULTURA & LAZER – Aliança Francesa de Santo André inaugurava a 1ª mostra de filmes franceses, com destaque para “Casanova e a Revolução”, com Marcello Mastroianni.

Reportagem: Orlando Margarido.

FUTEBOL – Blumoon ganhava na “morte súbita” e sagrava-se tri em Mauá: 1 a 0 sobre o Jardim Anchieta, gol de Tiãozinho aos 6 minutos do 2º tempo da prorrogação.

Reportagem: Divanei Guazzelli, com fotos de Wilson Magão.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Domingo, 8h44. Saudemos o início da Primavera, a estação da renovação de nossas matas, flores, frutas que colorem e perfumam a natureza.

E que as fogueiras por este mundo afora sejam apagadas...

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

EM 20 DE SETEMBRO DE...

1904 – Sociedade Savoia, hoje Ítalo-Brasileira, em Santo André, celebrava o 20 de setembro pela primeira vez em sua nova sede. Duas bandas são convidadas a participar. Leilão e tômbola são marcados para o domingo seguinte.

No Parque Antarctica, em São Paulo, meninos, os pequenos jornaleiros, participavam de um “lauto almoço”, oferecido pelos jornais.

Em Siena, Carrara, Milão, Ascoli, Novara, Pisa, Prato, Rimini e Ferrara a greve dos trabalhadores prosseguia.

À noite, em Veneza, os grevistas apagaram e quebraram muitos lampiões da iluminação pública, e obrigaram os teatros, restaurantes, armazéns e lojas a fechar as portas.

1979 – A comediante Consuelo Leandro apresentava-se no Tênis Clube de Santo André: 27 anos de carreira, muitos personagens, incluindo-se Cremilda, “a mulher do Oscar”.

HOJE

Dia do Coletor de Lixo

Dia do Engenheiro Químico

Dia da Revolução Farroupilha e/ou Dia do Gaúcho

Tomada de Roma, em 1870, marca a unificação italiana ou o chamado ‘Risorgimento’.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itapeva, elevado a município em 1769, e Ipaussu (1925, quando se separa de Santa Cruz do Rio Pardo.

Pelo Brasil: Jauru (MS), Pântano Grande (RS), Pará de Minas (MG), Ponte Alta (SC), Valença do Piauí (PI).

Santo Eustaquio

20 de setembro

Eustáquio e companheiros. Mártires. Sacrificados entre os séculos I e II, em Roma.

Ilustração: Antonio Pisanello (pintor italiano, em obra de 1436); divulgação: Instituto Jackson de Figueiredo