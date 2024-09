Nick Cruz deixa o Estrela da Casa; Matheus Torres e Leidy Murilho continuam na disputa

Fim de jogo! Na terça-feira, dia 17, Nick Cruz foi eliminado após as apresentações do trio que estava na Batalha. Matheus Torres e Leidy Murilho conquistaram mais votos dos telespectadores e continuam no Estrela da Casa.

Além do trio que estava enfrentando a tão temida Batalha na noite do Festival, os destaques da semana também se apresentaram. Os participantes que cantaram foram Gael Vicci, o Dono do Palco, Unna X, Estrela da Semana, e MC Mayarah escolha do Hitmaker.

Ganhador não só da prova de Dono do Palco, Gael também foi o mais ouvido pelo público, com a música autoral Vidente. Como já estava a salvo e garantido no Festival do Estrela da Casa, ele teve o direito de convidar Mayarah.

Ao longo do programa a edição mostrou alguns momentos da tarde desta terça-feira, dia 17, no reality show musical. Ana Clara animou a plateia ao relembrar como foram os ensaios dos cantores para a noite especial, que marca o Top 9 dos participantes.

A apresentadora e ex-BBB contou aos telespectadores sobre uma mega novidade, a participação de Katy Perry no reality show. Além de deixar avisado que a cantora vai chegar no horário do almoço para surpreender os competidores.