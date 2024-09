Tricolor confia no peso da camisa para segurar o Botafogo no Rio

Quase duas décadas após a última conquista da Copa Libertadores da América pelo São Paulo, o clube confia em sua tradição continental para segurar o Botafogo-RJ fora de casa, hoje (21h30), no duelo de ida das quartas de final.

Três vezes campeão da competição, o São Paulo faz uma das melhores campanhas da edição – nas oitavas de final eliminou o Nacional-URU. Já os cariocas vão em busca de seu primeiro titulo da América, mas chegam embalados pela classificação emocionante na última fase, que culminou na eliminação do Palmeiras, em um agregado de 4 a 3.

Para o duelo, existe a expectativa de que o técnico Zubeldía inove na escalação titular do Tricolor. O meia William Gomes, 18 anos, deve ganhar espaço no time titular, enquanto o atacante Luciano, criticado por parte da torcida pelas últimas atuações, deve ficar no banco de reservas.