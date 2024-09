Fernando Presto, Gui Vieira, Sacha Bali e Sidney Sampaio formam primeira baia em A Fazenda 16

As primeiras provas já estão a todo vapor! Na última terça-feira, dia 17, os peões de A Fazenda 16 disputaram para descobrir quem seriam os participantes a lutar pelo título de fazendeiro nesta quarta-feira, dia 18.

A disputa da seletiva entre os 20 peões rolou na última segunda-feira, dia 16. No programa ao vivo, Adriane Galisteu revelou o resultado da prova para os competidores e também o público de quem são os ganhadores.

No começo de A Fazenda, a complicada - e tradicional - estratégia para a divisão das camas entre os peões foi assunto. Além disso, algumas pessoas como Sacha, Larissa Tomásia e Flora Cruz puxaram o debate sobre formação de grupos e em quem votariam para a primeira roça da edição.

Os privilegiados paioleiros conversaram com Adriane e contaram sobre os vetezeiros da edição. Isso porque os oito competidores que estão lutando por uma vaga para subir à sede têm direito a assistir alguns momentos dos peões. Aproveitando que eles estão acompanhando pela televisão os participantes, a apresentadora mostrou como foi a prova seletiva.

Divididos em dois grupos, com nomes de Forte e Fraco, os times tinham que usar as habilidades para colocar bolas em cestos. A equipe que fizesse tudo em menos tempo recebia a passagem para a disputa da Prova do Fazendeiro.

O Fraco foi o primeiro a disputar a partida, sem ter os rivais acompanhando a prova. Depois de ter os dois grupos participando, Galisteu revelou que a campeã foi a equipe que iniciou a atividade.

Os paioleiros formaram duplas a partir de um sorteio, nesta dinâmica, cada duo indicava um nome para estrear a baia de A Fazenda 16. Os nomes Fernando, Gui Vieira, Sacha e Sidney Sampaio foram os chamados do grupo Forte, o perdedor da prova.