Superintendência do Cade aprova parceria entre Serasa e Cerc em proteção ao crédito

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a celebração de um contrato de parceria entre a Serasa e a Cerc para o desenvolvimento conjunto e comercialização de novas soluções que tenham por finalidade proteção ao ciclo de crédito. O despacho foi publicado na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial da União (DOU).

"Para a Serasa Experian, observada a legislação aplicável, conferirá o acesso a informações de recebíveis que permitirá o aprimoramento de sua base de dados de informações de crédito e o desenvolvimento de novos produtos em conjunto com a Cerc, ampliando a oferta de valor aos seus clientes. Já para a Cerc, a parceria representa uma oportunidade de ampliar sua linha de produtos e de oferta de valor, em conjunto com a Serasa Experian, sem se desviar do seu foco de atividade principal enquanto instituição operadora de infraestrutura de mercado financeiro", alegaram as empresas no processo.