Bruna Marquezine explica motivo de ter parado de seguir Yasmin Brunet

Bruna Marquezine não gostou dos boatos que estavam rolando com o seu nome e se pronunciou nas redes sociais após deixar de seguir Yasmin Brunet. Os internautas apontaram que o unfollow no Instagram aconteceu devido ao ciúmes dela com João Guilherme, seu novo namorado, com quem a ex-BBB já trocou beijos no passado.

Marquezine, conhecida por ser mais reservada sobre sua vida pessoal, se justificou sobre o assunto, falando que não tem relação com ciúmes e sim pelo fato de elas não serem próximas, não existindo convívio na vida real, sem que exista interação ou proximidade entre elas. Além disso, a atriz confessou que já se arrependeu da decisão e mostrou incomodo com o assunto ter viralizado nas redes, porque não gostaria que Yasmin achasse algo que nem existe, uma vez que a atriz diz não levar follows e unfollows tão a sério.

Com a repercussão, no entanto, Bruna ainda reforçou em um comentário nas redes sociais que a ação não aconteceu na data que estavam falando e que o unfollow veio antes da última segunda-feira, dia 16:

E NÃO FOI HOJE QUE EU DEI O UNFOLLOW. Já havia dado, mas, que arrependimento, já voltei a seguir? pelo amor. Deixem a menina em paz e eu também.

E você? É do time que seguir ou deixar de seguir importa, ou concorda com a opinião da Marquezine?