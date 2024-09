Gilson Oliveira se envolve em discussão acalorada com Yuri Bonotto na primeira noite de A Fazenda 16

Chama o bombeiro? Segura os pesos? Calma! A Fazenda 16 mal começou nesta segunda-feira, dia 16, e já teve uma discussão acaloradíssima entre Yuri Bonotto, o bombeiro do Programa da Eliana, e Gilson Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa.

O programa estava sendo normalmente apresentado por Adriane Galisteu quando ela notou que o clima não estava nada normal entre os dois peões. A apresentadora deu aquela cutucadinha para entender a situação e foi nesse momento que os dois começaram a discutir e elevar a voz, chegando até a trocar farpas e acusações.

Gilson começou o assunto pedindo desculpas a Yuri por uma situação que aconteceu mais cedo. Acontece que o fisiculturista teria feito piada com a roupa usada pelo modelo, o que não o deixou nada feliz. E foi exatamente isso que fez os dois discutirem feio.

Bonotto se irritou com a forma como Oliveira lidou com tudo que aconteceu e a troca irritada de palavras começou:

- Outra coisa é não aceitar que eu coloquei ele lá no sofá [apontando quem não chegará ao fim do reality], falando que é coisa lá de fora, criar mentiras aqui dentro, disparou Yuri.

A situação começou a escalar e o modelo chegou a provocar Gilson falando sobre a situação envolvendo Gracyanne e Belo. Na sequência, o fisiculturista disparou uma série de palavrões a Yuri.

As câmeras rapidamente foram cortadas e devolveram para Adriane, que pareceu se divertir com o clima quente logo na primeira noite do reality.