Colégio Engenheiro Salvador Arena abre seleção para ensino médio e técnico

O Colégio Engenheiro Salvador Arena, conhecido ainda popularmente como 'Termomecânica', anuncia a abertura das inscrições para o processo seletivo da 1ª série do ensino médio e dos cursos técnicos de Mecânica e Informática para o primeiro semestre de 2025. A instituição é reconhecida por oferecer uma educação de referência na região, com alta disputa entre os interessados em, sobretudo, um sistema gratuito.

O processo seletivo será conduzido pela Fundação Vunesp e aceitará candidaturas até 14 de outubro. Para se inscrever é necessário acessar o site www.colegiosalvadorarena.org.br e bancar uma taxa de R$ 40 - o valor pode ser isento por requerimento virtual até às 23h59 desta sexta-feira (20).



Desde 2010, o Colégio Engenheiro Salvador Arena é destacado como a melhor escola de São Bernardo pelos resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). No local, por 140 mil metros quadrados, estão laboratórios, salas temáticas, bibliotecas interativas, ginásios, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e estação agroambiental.

REQUISITOS

Segundo o edital, "podem se inscrever para o processo seletivo da 1ª Série do ensino médio candidatos que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental, em escolas da rede pública ou particular e que comprovadamente não tenham reprovação escolar nos anos anteriores e estejam na faixa etária compatível com o ano a ser cursado e atendam aos critérios estabelecidos no manual do candidato".

Já para as opções técnicas, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e não possuir curso superior completo, sem limite de idade. Um detalhe importante é que metade das oportunidades é reservada para 'candidatos sociais', ou seja, com a comprovação de condições socieconômicas específicas (como renda bruta mensal familiar per capita de até R$ 2.118).

A GRADE TÉCNICA

Para os interessados no curso técnico em Informática, pode esperar por meio da capacitação habilidades em desenvolvimento de sistemas de software, integração com hardware e automação, manutenção de computadores, celulares e tablets, além de desenvolvimento e gestão de projetos em TI (Tecnologia da Informação).



Já no técnico em Mecânica, há a preparação de profissionais para a área Metalmecânica industrial, com foco em desenvolvimento de projetos e manutenção mecânica, caracterização e aplicação de materiais, processos de fabricação, como fundição, soldagem e usinagem, além de automação industrial e CNC (comandos numéricos computadorizados).