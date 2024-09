Paolla Oliveira recusa entrevista para Yasmin Brunet durante Rock in Rio

Alerta de climão! Paolla Oliveira marcou presença no terceiro dia do Rock in Rio e viu o seu nome viralizar após uma situação envolvendo a ex-BBB Yasmin Brunet, que estava como repórter no evento.

De acordo com informação da Folha de São Paulo, a atriz recusou conceder uma entrevista à modelo. Segundo o veículo, Paolla teria aceito a entrevista, mas desistiu quando soube quem era. Como justificativa ela falou:

- Ela vai pedir para eu fazer aquelas dancinhas e hoje eu não estou preparada para isso.

E não parou por aí! Segundo Lucas Pasin, Paolla Oliveira não foi a única a negar entrevista para Yasmin. Jade Picon escapou da conversa após afirmar que iria tomar água, e logo voltaria, mas não voltou.

Eita! O que será que rolou?