Otaviano Costa fala sobre apoio de Flávia Alessandra durante o aneurisma: - Aproximou mais a gente

Otaviano Costa e Flávia Alessandra estão juntos em um novo projeto! Os dois vão apresentar o novo reality show da Prime Video, Ilha da Tentação, que estreia dia 20 no streaming. Além de parceiro no trabalho, o casal também divide uma vida junto, e ressaltou o companheirismo que tem um com o outro em entrevista.

Durante o bate-papo, o apresentador compartilhou sobre o momento delicado que passou após sofrer um aneurisma na aorta recentemente:

- A cirurgia, no meu caso, foi muito simbólica, muito importante, foi uma oportunidade, como eu digo sempre, não só de olhar para o todo que me cerca, mas olhar para dentro mais uma vez e potencializar aquilo que realmente precisa ser potencializado.

Costa também exaltou a relação que tem com a esposa e a família, e disse que isso só aumentou ainda mais a proximidade entre eles:

- A gente sempre teve na nossa família, na nossa relação, os pilares muito sólidos no que dizem respeito, por exemplo, a relação com as filhas, o cuidado delas, a preferência delas na nossa vida... A gente nunca substituiu uma mesa de almoço ou jantar com elas por uma reunião no telefone. E a nossa relação, a relação com as nossas coisas que a gente ama fazer e essa situação que eu passei, só ajudaram a potencializar tudo isso e aproximou mais ainda a gente, selou mais ainda essa unidade que nós temos familiar e eu fico muito feliz.

O ator ainda falou sobre como foi celebrar a vida depois do susto e colocar em prática o projeto feito por eles há um ano:

- E logo depois disso, estar celebrando a vida, já colocando em prática algo que a gente fez junto tanto tempo atrás, um ano atrás.

Flávia reforçou o que o marido disse e também apontou que o programa ganhou mais um significado para eles:

- Quanta coisa aconteceu de lá pra cá. É claro que a gente vai perceber agora o Ilha da Tentação ainda com um outro olhar e um olhar ainda mais cauteloso, apaixonado, aprimorado, valorizado.

- É uma espécie de celebração, né? A gente vai celebrar a vida absolutamente, finalizou Otaviano.