Charge - 16 de setembro de 2024

Os crimes que ocorrem no universo virtual passaram a estar entre as prioridades das delegacias seccionais do Grande ABC. De acordo com os titulares dessas unidades, parte da criminalidade deixou as ruas para ganhar a internet. No mundo cibernético, até mesmo as pessoas mais familiarizadas com o funcionamento das redes sociais estão suscetíveis aos golpes, como os que ocorrem em aplicativos de relacionamento, em jogos de azar e mediante o uso de Pix.

A avaliação foi feita pelos delegados Francisco José Alves Cardoso, titular da Seccional de Santo André (inclui Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), Kelly Sacchetto de Andrade, de São Bernardo (abrange São Caetano), e Marcelo Francisco Augusto Dias, de Diadema.