Bolsas de Hong Kong e Taiwan encerram em alta, com principais mercados da Ásia fechados

Por André Marinho

São Paulo, 16/09/2024 - As bolsas de Hong Kong e Taiwan encerraram em alta nesta segunda-feira, em sessão de liquidez reduzida por conta de feriados que fecharam os mercados de Japão, Coreia do Sul e China continental. Investidores se posicionam para uma semana que será marcada por decisões de juros de alguns dos principais bancos centrais do planeta, entre eles o Federal Reserve (Fed).

No final de semana, dados de indústria e varejo aquém do esperado reforçaram o cenário de incertezas sobre a recuperação da economia chinesa. Já os preços de imóveis no país tiveram a maior queda em nove anos em agosto, em mais um efeito da crise que castiga o setor imobiliário local.

O TD Securities prevê que o quadro pode levar o governo chinês a anunciar novas medidas de estímulos já nas próximas semanas. Na sexta-feira (horário local), o Banco do Povo da China (PBoC) definirá as taxas de empréstimos de 1 e 5 anos. "Esperamos que as autoridades resolvam a falta de confiança dos consumidores lançando mais estímulos habitacionais para conter a derrocada do mercado imobiliário", afirma o banco de investimentos.

Neste ambiente, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,31%, a 17.422,12 pontos. A empresa de biotecnologia Akeso saltou 16,14%, após anunciar avanço em testes para medicamento de câncer no pulmão.

Desde a última sexta-feira, investidores ampliam as apostas de que o Fed abrirá o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros. O Banco do Japão (BoJ), por sua vez, pode optar por manter a taxa básica antes de voltar a aumentá-la nos encontros seguintes. Em meio à espera, o iene atingiu maior nível desde julho de 2023 hoje

Em Taiwan, o índice Taiex ganhou 0,42%, a 21.850,08 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 avançou 0,27% em Sydney, a 8.121,60 pontos, em novo recorde histórico.

