Surpreendente! Hacks ganha Emmy de Melhor Série de Comédia

Quebrando as expectativas dos internautas, Hacks desbancou a favorita The Bear na categoria Melhor Série de Comédia no Emmy 2024. A produção conquistou mais categorias, como a de Melhor Roteiro de Comédia.

No último domingo, dia 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aconteceu a premiação das principais séries do momento. A favorita a levar as estatuetas, The Bear, após receber 14 indicações não ganhou muitas categorias, com o estrelado Jeremy Allen White.

Hacks está disponível na plataforma de streaming Max, tem como protagonista a atriz Jean Smart. A série foi renovada para a segunda temporada e segundo o discurso dos campeões, as gravações começam em uma semana. Ficou curioso para assistir?