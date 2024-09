Filha de Will Smith se declara ao Brasil e faz publicação com funk

Will Smith irá se apresentar no Rock in Rio na próxima quinta-feira, dia 19, mas quem já está deixando o público agitado é sua filha, Willow Smith, de 23 anos de idade. A cantora fez uma publicação que deixou os seguidores morrendo de ansiedade para ver o que acontecerá no palco de seu pai.

O ator desembarcou no Brasil na manhã deste domingo, dia 15, mas a filha não estava junto. No entanto, mesmo de longe, ela não deixou de se declarar ao Rio de Janeiro e ainda usou um funk para a publicação.

Se você já esteve no Rio, vai entender quando digo que os momentos mais mágicos acontecem lá. Não importa onde você vá na vida, uma coisa é certa, você sempre encontrará uma tribo de pessoas que vibram na sua mesma frequência, isso foi tudo para mim. Um daqueles momentos fortuitos, executados com perfeição. Manchamos o chão da terra com um rastro de nossa luz deixado atrás de nós, escreveu na legenda.