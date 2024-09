Imigrantes tem tráfego intenso em direção a São Paulo neste domingo (15)

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, informou sobre pontos de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo. Segundo o último boletim, os motoristas enfrentam dificuldades no trânsito em dois trechos principais.

O primeiro trecho, entre o km 66 e o km 58, está com "congestionamento devido ao alto fluxo de veículos". Já no trecho seguinte, do km 58 ao km 45, o tráfego segue "intenso", mas sem paralisação completa, também causado pelo grande volume de veículos que se deslocam em direção à capital paulista.

A Ecovias alerta os condutores para redobrarem a atenção e, se possível, programarem suas viagens fora dos horários de pico, a fim de evitar maiores transtornos.