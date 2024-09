Gabriel Magalhães marca, Arsenal vence Tottenham e assume a vice-liderança do Inglês

Uma das apostas do técnico Dorival Júnior nesta nova fase da seleção brasileira, o zagueiro Gabriel Magalhães fez o único gol do Arsenal na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, neste domingo, no Hotspur Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. De quebra, a equipe do técnico Mikel Arteta assumiu a vice-liderança, aproveitando-se da derrota do Liverpool, por 1 a 0, frente ao Nottingham Forest.

Ainda invicto na competição, o Arsenal chegou aos dez pontos, atrás apenas do Manchester City, com 12 e 100% de aproveitamento. Já o Tottenham somou o seu segundo revés consecutivo e caiu para o 13º lugar, com quatro, cada vez mais longe da briga por vaga nos principais torneios europeus.

O duelo que colocou em campo uma das maiores rivalidades do futebol inglês também foi marcado pelo excesso de faltas. Ao todo, foram oito cartões amarelos mostrados no dérbi - um número alto para o padrão do Campeonato Inglês. Foram cinco atletas do Tottenham punidos, e três do Arsenal. Uma confusão no primeiro tempo, após dura entrada de Timber em Pedro Porro, também chamou a atenção.

A tensão estava elevada em um primeiro tempo com poucas chances de gol e muita reclamação de ambas as partes. O Tottenham foi um pouco melhor. Aos quatro minutos, Kulusevski recebeu dentro da área e chutou para a defesa de Raya. O goleiro voltou a brilhar logo na sequência, na cabeçada de Van de Ven.

O Arsenal foi aos poucos equilibrando as ações e criou a sua melhor oportunidade aos 18. Martinelli caiu nas costas da defesa do Tottenham, avançou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e chutou para a defesa de Vicario. Após o susto, o time da casa diminuiu os espaços do rival e levou um 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Tottenham continuou tendo mais posse de bola e tentando controlar a partida, mas foi o Arsenal que chegou ao gol. Gabriel Magalhães aproveitou a cobrança de escanteio de Saka, aos 19, ganhou da marcação e testou firme na pequena área, estufando as redes. Foi o gol de número 16 pelo clube londrino.

O gol praticamente liquidou a partida. O Arsenal recuou e impediu que o Tottenham criasse chances perigosas de gol. Aos 43, em mais uma bola levantada para a área, Romero desviou e Raya defendeu para assegurar três pontos para a equipe visitante. Kulusevski ainda teve uma oportunidade no fim, mas jogou por cima.

Na próxima rodada, o Tottenham recebe o Brentford no sábado, às 11h, pelo horário de Brasília, no Hotspur Stadium. No domingo, às 12h30, o Arsenal visita o Manchester City, no Etihad Stadium.