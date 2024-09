Nada 'aceitável'

A declaração da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, classificando como “aceitável” a superlotação nos CDPs (Centros de Detenção Provisória) do Grande ABC, causa espanto e indignação. Trata-se de realidade grave, confirmada em três das quatro unidades da região, conforme revelado por reportagem do Diário. Tal situação, que deveria ser motivo de ação imediata, foi tratada com aparente descaso, o que levanta dúvidas sobre a prioridade dada à Segurança Pública e à dignidade dos encarcerados pelo governo paulista. O ambiente caótico torna praticamente impossível oferecer condições mínimas de recuperação aos presos, além de comprometer a vida dos funcionários.

Gilberto Antônio da Silva, secretário-geral do sindicato dos servidores do setor, reforça a gravidade da situação ao apontar o aumento da violência contra os agentes penitenciários, além do risco de motins e tentativas de fuga. Tais episódios, já preocupantes, tendem a se agravar com a manutenção desse cenário de excesso populacional carcerário. A superlotação não apenas potencializa conflitos internos, mas também coloca em xeque a própria capacidade do sistema de administrar os detidos de forma segura e humana. Ignorar os alertas de quem está na linha de frente dessa crise é um erro que pode ter consequências severas, tanto para os funcionários quanto para a sociedade como um todo.

Diante desse quadro alarmante, é inadmissível que a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária normalize uma realidade que beira o colapso. A alegação de que a situação é “aceitável” demonstra uma preocupante desconexão com os desafios enfrentados diariamente pelos servidores e detentos. A superlotação deveria ser reconhecida como um problema a ser combatido com políticas públicas eficazes, voltadas para a melhoria das condições das unidades prisionais, o respeito aos direitos humanos e a segurança dos envolvidos. A persistência desse cenário, sem uma resposta firme do governo paulista, só tende a aprofundar uma crise que já ultrapassou os limites do tolerável.