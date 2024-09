São Bernardo FC vence e segue na briga pelo acesso na Série C

O Tigre venceu a primeira no quadrangular da Série C do Brasileiro e segue na cola dos líderes. Jogando em casa, o São Bernardo FC contou com o banco de reservas para bater o Botafogo-PB por 1 a 0, neste sábado (14). A equipe da região permanece na disputa pelo acesso à Segunda Divisão, chegando aos mesmos quatro pontos da dupla Volta Redonda-RJ e Remo-PA, que se enfrenta hoje às 18h30. O triunfo era essencial já que dois dos três próximos confrontos do time serão fora do 1º de Maio.

Para bater o adversário que também ainda não havia vencido nesta fase, a diretoria disponibilizou entrada gratuita – para setor específico – aos torcedores, mas quem foi ao local viu a primeira chance ser do time adversário. Aos 11 do primeiro tempo, Henrique Dourado arriscou chute perto do meio de campo após perceber o goleiro Alex Alves adiantado, o travessão, porém, impediu o que seria um golaço. Pelo Tigre, Kauã Jesus teve a melhor chance em chute defendido na entrada da área.

Com jogo equilibrado, quem brilhou foi o atacante Felipe Garcia. Ele substituiu Kauã Jesus aos 20 do segundo tempo, e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, aos 22. Após cruzamento direto para o gol, o reforço vindo do Operário-PR há três semanas conseguiu desviar para a meta em seu primeiro toque na bola. Na beira do campo, quem comandou o time e as substituições foi o auxiliar técnico recém-contratado Kelly Guimarães, já que o técnico Catalá foi expulso no último jogo e não comandou o elenco nesta partida.

O São Bernardo FC concluiu a primeira fase da Série C na quarta posição, acumulando 35 pontos, com 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Apesar disso, o Tigre ainda não havia deslanchado na segunda fase. Na rodada inicial, a equipe foi superada pelo Volta Redonda-RJ e, na sequência, empatou com o Remo-PA.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC 1 X 0 BOTAFOGO-PB

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Augusto (Silvinho), Rafael Forster (Alan Santos), Davi Gabriel; Wesley Dias, Romisson; Kauã Jesus (Vinícius Leite), Kayke (Rodrigo Souza), Lucas Tocantins (Walterson).

Técnico: Ricardo Catalá.

BOTAFOGO-PB

Dalton; Lenon, Douglas, Romércio, Rafael Furlan (Lucas Siqueira); Lídio (Sillas), Thallyson; Pedro Ivo; Bruno Leite (Dudu), Jô (Joãozinho), Henrique Dourado (Vinícius Leite).

Técnico: Evaristo Piza.

Gols: Felipe Garcia, aos 22 minutos do segundo tempo.

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF).

Renda e público: R$ 13.650, para 2.639 torcedores.

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, hoje à tarde.